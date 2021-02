Il schaner è vegnì decis ch’il maraton da skis Engiadinais n’ha betg lieu quest onn pervia corona. Uss ha la regiun però surprendì las cursas da la cuppa mundiala dal Holmenkollen en Norvegia. Quellas èn numnadamain er vegnidas stritgadas causa las restricziuns da corona.

Squitsch dal temp

Entaifer be trais emnas ha da vegnir mess sin las chommas l’entir eveniment che vegn ad avair lieu sin il traject dal maraton da skis Engiadinais tranter Malögia e S-chanf. Organisà vegnan las cursas da Swiss-Ski, ensemen cun in comité d’organisaziun local. Menduri Kasper, il president dal comité d’organisaziun vesa la pli gronda sfida oravant tut tar la logistica. Numnadamain stoppia vegnir transportada tut l’infrastructura, da containers da tschairar fin tar material da serrada en Engiadina. Vinavant hajan da vegnir organisads var 350 letgs per l’entira caravana da la cuppa mundiala e represchentants da medias. Er voluntaris vegnan tschertgads - er sch’i dovra tenor Menduri Kasper in toc pli paucs che tar il maraton da skis. Total vegnan ad esser en acziun tranter 150 fin 200 voluntaris.

Cursas sin il traject dal maraton da skis

Malgrà il grond squitsch dal temp, èn ils organisaturs da la cuppa mundiala da passlung en Engiadin’Ota da buna speranza da realisar in eveniment unic sin il traject da la cursa populara. La dumengia, ils 14 da mars èn numnadamain cursas da persecuziun. Ils umens curran 50 kilometers en il stil liber da Malögia fin a S-chanf. Las dunnas partan a San Murezzan e curran sur 30 kilometers fin a S-chanf. Il di avant stattan sin il program cursas en il stil classic. 10 kilometers per las dunnas e 15 kilometers per ils umens. Quellas cursas vegnan ad avair lieu enturn Silvaplauna.