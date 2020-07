Augmentà retgav da gestiun per stgars 5%

Gidà al bun resultat haja ina ferma stagiun d’enviern 2018 / 19 ed er ina buna stad 2019, scriva il cussegl administrativ en ses rapport annual cun l’invit per la radunanza generala. Oriundamain avess quella gì d’avair lieu ils 8 d’avrigl si Marguns, causa il coronavirus era ella vegnida stritgada. Uss han ils acziunaris d'approvar il rendaquint en furma scritta ils 20 d’avust 2020. Quel serra cun in plus dad 11,54 milliuns francs (EBITDA) avant las amortisaziuns da passa 10 milliuns francs.

Raps per investiziuns

Il bun resultat saja necessari per pudair investir en ils projects actuals. Uschia ha la Engiadina San Murezzan Mountains SA investì quatter milliuns francs en il mantegniment e la segirtad da differents implants da transport. Questa stad vegn il restaurant a Marguns renovà ed engrondì per total 8 milliuns francs.

Maletg 1 / 2 Legenda: Il mument vegn l'ustaria da Marguns renovada. MAD, Engiadina San Murezzan Mountains SA Maletg 2 / 2 Legenda: Uschia duai guardar ora proxim enviern a Marguns. MAD, Engiadina San Murezzan Mountains SA

Pendent è anc adina la sentenzia dal Tribunal Federal areguard il plant encunter la realisaziun d’ina nova funiculara Signal a San Murezzan.