Il giast d'ozendi giavischia purschidas e models da pretschs innovativs e flexibels, perquai introduceschia l'organisaziun Engiadina San Murezzan SA pretschs dinamics, uschia scriva l'organisaziun. Quai per la stagiun d'enviern 2018/2019.

Tgi che sa decida ad ura da cumprar il pass da skis paja in pretsch pli bass. Tenor las pendicularas cumenzan ils pretschs dinamics tar 45 francs per in pass dal di. Ils tickets pon ins retrair online – ir a la cassa n'è uschia betg pli necessari.

Mument da cudeschaziun e la dumonda influenzeschan il pretsch

Tgi che cumpra ses ticket 15 dis u pli ditg avant ch'el va culs skis survegn in rabat d'enfin 30% sin il pass. Plinavant ha er la dumonda suenter ils pass da skis in'influenza sin il pretsch. Pia sche blers vulan ir cun skis èn ils pretschs pli auts – tar dis pli pauc dumandads èn ils pretschs pli bass. Quella flexibilitad da pretschs valia per pass dal di ed er per pass da plirs di. Ils pretschs per las cartas da l'onn restan però tuttina.

Il manader da fatschenta da las pendicularas Engiadina San Murezzan Markus Meili è persvas, ch'ils pretschs dinamics sajan a favur da la clientella. La nova purschida vegnia da bun a tut quels che cudescheschan ad ura. Plinavant quinta Meili, ch'ils pretschs dinamics gidan da trair a niz meglier l'infrastructura durant l'entira stagiun.

