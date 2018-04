Il rendaquint 2016/2017 da l’interpresa ha serrà cun in gudogn da 85'000 francs. Dentant mussa la cumparaziun cun l’onn avant in auter maletg. E las cifras da skiunzs èn sa diminuidas cuntinuadamain ils davos 10 onns.

Entant che la societad «Engadin Mountains SA » aveva registrà anc dal 2007/08 bun 1 milliun emprimas entradas, damai skiunzs sin pista, resulta sut il stritg 10 onns pli tard anc 743’795 entradas.

Lieu, aura, letgs ed euro

Sco il president dal cussegl d'administraziun da la societad, Luis Wieser, ha declerà als acziunaris durant la radunanza generala, sajan differents facturs responsabels per il svilup negativ ils ultims onns.

Radund 1’000 letgs svanids ils davos onns en l’hotellaria

Situaziun economica (cun ferm franc svizzer)

Aura pauc constanta

Regiun betg attractiva per giasts dal di (distanza)

Dumping da pretschs dad autras destinaziuns da skis

Gronda concurrenza cun autras purschidas l’enviern

Tranter Nadal e Pasca investescha il maun public en numerus eveniments giu la val, avant e suenter quel temp, duessan las pendicularas offrir insatge spezial sin la muntogna !

Tenor experts dessi pliras soluziuns per dar cuntrapais al trend dals davos onns. Dad ina vart è ina collavuraziun pli stretga tranter las interpresas indispensablas. Da l’autra hajan las pendicularas er da reagir a moda pli flexibla cun ils pretschs – tut tenor aura e dumonda da giasts. Quai vul dir per exempel er porscher bigliets cumbinads en collavuraziun cun viandants, passlunghists, hockeyans etc.

Maletg 1 / 3 Legenda: Ina curta mes'ura ha durà er quest onn la radunanza generala da la Engadin Mountains SA. RTR, Anna Caprez Maletg 2 / 3 Legenda: Il project d'ina nova pendiculara sin l'areal Signal a San Murezzan exista gia dapi onns. mad Maletg 3 / 3 Legenda: Sche tut va tenor plan, duess la pendiculara da Signal dal 1972 vegnir remplazzada cun in nov implant. mad

Separaziun clera

In nov maletg e novas cifras per l’interpresa vegni a dar a partir da l’onn da gestiun 2017 /18. Dapi là èn las duos varts da la val numnadamain separadas. La Corvatsch SA aveva surpiglià la Diavolezza e Lagalb e dà a la Engadin Mountains SA sco barat la Piz Nair-Corviglia SA.

Malgrà naiv, stagiun mediocra

Las cifras definitivas da la stagiun actuala 2017/18 n’èn anc betg sin maisa, dentant discurra Luis Wieser d’in enviern che correspundia pli u main a las entradas da l’onn passà. Quai malgrà ch’i ha dà blera naiv natirala quest onn. Las periodas cun bell’aura sur plirs dis èn dentant stadas fitg raras.

Legenda: Sche tut va tenor plan, duess la pendiculara da Signal dal 1972 vegnir remplazzada cun in nov implant. mad

Glisch verda per nova Signal

Bunas novas dettia quai per las pendicularas davart ils plans per ina nova pendiculara Signal. Suenter trais onns ha l’Uffizi federal da traffic approvà la planisaziun e cun quai dà la concessiun per l’implant per ils proxims 40 onns. Tut il project da 33 milliuns francs è sa retardà surtut pervi dal recurs da 70 persunas, ha suttastritgà il president dal cussegl d’administraziun. Ussa sper’ins che quels na vegnian betg a trair vinavant il cas. Senza recurs, pudess ins cumenzar il zercladur 2018 cun la planisaziun en detagl da la pendiculara cun mintgamai 10 plazzas ed ina capacitad da 1800 persunas l’ura. En il cas ideal fiss il nov implant cun tut sia infrastructura sin l’areal da Signal a San Murezzan pront per la stagiun d’enviern 2020/21.