Durant dus dis è praticamain tut stat saldà en la regiun da skis Motta Naluns a Scuol. Quai pervia dals ferms vents da l’orcan Petra. Unicamain la sutgera da Prui è stada en funcziun, dentant era là, mo sco access per la via da scarsolar. In frust betg mo per las pendicularas, dentant era per tut ils millis e millis da giasts che fan quests dis vacanzas en la regiun.

Restituziun da la carta da skis

Sco segn d’appreziaziun envers lur giasts han las pendicularas restituì ina part dals custs da la carta da skis. Quai malgrà ch’ina tala regla na fetschia betg part a las cundiziuns generalas da fatschenta.

Nus essan fitg attaschads a noss giasts e vesain quest sco gest da curtaschia.

Sco i para in'acziun cun success. Tenor il directur hajan numnadamain mo paucs giasts reclamà davart la situaziun dals ultims dus dis. La maioritad ha gì gronda chapientscha ed era perfin surpraisa da survegnir insatge enavos.

