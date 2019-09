Malgrà che las pendicularas Samignun SA han durant la stagiun 2018/19 pudì augmentar las frequenzas per 2,2% cumpareglià cun l'onn avant, n'ha l'interpresa betg pudì far dapli gudogn. Sco gia per la stagiun 2017/18 han las pendicularas realisà in quint equilibrà. Schizunt idas enavos èn, la stagiun passada, las entradas da la Silvretta Arena – numnadamian per 0,9% sin total 110,8 milliuns francs.

Curs disfavuraivel

Procurà per quest svilup negativ haja en emprima lingia il curs da l’euro. Las entradas principalas vegnan tenor il directur da las Pendicularas Samignun SA, Mario Jenal, numnadamain en euros. Il curs disfavuraivel da l’enviern passà haja pia influenzà la diminuziun da la rendita totala. In auter punct sajan er stads ils blers dis, cura ch'ils passagis tranter Samignun ed Ischgl hajan stuì restar serrads. Total èn quai stads 25 dis.

