Grazia ad ina bella e chauda stad ed in enviern cun blera naiv e grondas occurrenzas datti in resultat legraivel. Sco il cussegl d'administraziun scriva en il rapport annual hajan ins pudì augmentar las entradas ed era la svieuta.

Procurà per il bun resultat hajan en emprima lingia la bella e chauda stad ed in enviern lung cun blera naiv. La stad hajan ins pudì augmentar las entradas per 10,3% en congual cul onn da gestiun 2017/18, l'enviern per 11,1%.

La svieuta da las Pendicularas Scuol SA saja creschida per 1,3 milliuns sin 14,7 milliuns francs. Il EBITDA - il resultat avant tschains, impostas ed amortisaziuns - è creschì per 480'000 sin bun 5 milliuns francs.

Fatg grondas investiziuns - ulteriuras spetgan

L'atun 2018 è l'indriz da far naiv vegnì prendì en funcziun. La construcziun ha durà trais onns e custà 12 milliuns francs. Durant questa stad è la sutgera da Clünas vegnida modernisada.

Il pli baud l'onn 2022 duai il runal da Champatsch vegnir remplazza entras ina sutgera ed era previs è da sanar ni construir da nov il restaurant.

