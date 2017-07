Per 3,3 milliuns enavos en la «Belle Epoque»

Il Grand Hotel da famiglia a Puntraschigna ha survegnì ina cura da regiuvinaziun ed è pront per festegiar ses giubileum da 110 onns. Tut quai ch'era «ester» han ins allontanà e creà danovamain quai che correspunda al temp enturn il 1900.

Tut il plaunterren da l’Hotel Walther a Puntraschigna è vegnì concepì nov. Cun ina entrada nova, recepziun, lobby, corridor, bar, ina lounge per fimaders e las duas salas da mangiar sa preschenta l’edifizi cun 57 stanzas en in nov vestì. Cun nov decor per gronda part concepì da designers exclusivs.

2/3 dals raps restan en la regiun

Sco quai ch’il directur e possessur da l’Hotel Walther, Thomas Walther ha declerà tut superbi, hajan interpresas indigenas fatg la gronda part da las lavurs da renovaziun ils ultims mais. Per installaziuns spezialas, per mobiglia da design e detagls istorics s'haja dentant duvrà er experts da l’exteriur.

Amur per il detagl

Tut la renovaziun ha durà en tut be 11 emnas, l’idea saja dentant stada gia pli lunsch en ils chaus da la famiglia Walther, uschia l’hotelier passiunà. Ch’ins haja pudì crear plirs puncts che attiran l’egliada magari er pir sin il segund sguard. Uschia per exempel ina nova furma d’ina fanestra en la sala da mangiar. Quella cuntegna uss er in vaider cun in maletg spezial. Ils ultims 60 onns saja quai vaider dentant stà deponì en il biro da l’hotel senza dar gronda bada.

Morteratsch da tut las auras

Che la famiglia vul dar al nov maletg da l’Hotel Walther er in’apparientscha unica ed exclusiva, demussa finalmain er il fatg ch’i dat novas tendas en la lobby cun si il Morteratsch. Uschia possian ils giasts giudair la vista sin la muntogna fascinanta er da trid’aura u la notg.

Valur betg quantifitgabla

Las investiziuns da 3,3 milliuns francs sajan pli autas ch’il pretsch oriund da 2,5 milliuns, ch’ins veva pajà per construir l’hotel dal 1907. Quant che quella summa correspundess al temp dad oz saja grev da dir. Thomas Walther manegia ch’i sa tractass da passa 20 milliuns francs.

