Suenter che Ruet Ratti ha surpiglià il timun da la vischnanca il zercladur 2022 ha la suprastanza incumbensà in biro per elavurar in nov concept da traffic per Madulain. Quel saja vegnì elavurà en collavuraziun cun la suprastanza e la polizia da traffic dal Grischun, scriva la vischnanca sin sia pagina d’internet. La suprastanza communala ha approvà il concept provisoric e la concepziun dal vitg ils 22 d’avust 2022.

Tempo 30 e 20

Igl è previs da schlargiar la zona da tempo 30 e per il center - il minz - da Madulain duai perfin valair ina zona 20. Cun questas mesiras veglia la vischnanca priorisar ils penduns.

Per l’introducziun dal concept èn previs dus pass:

Fasa 1: Realisar mesiras provisoricas (cumenza oz)

Fasa 2: Realisar il concept da traffic (cumenza la primavaira 2023)