Per la 13avla giada festivescha la Bregaglia la chastogna

Il 13avel festival da chastognas dura dal prim d'october enfin ils 22 d'october, quai malgrà las bovas a Bondo. La chastogna duai esser per quest temp la regina da la Bregaglia.

La Bregaglia e la chastogna tutgan simplamain ensemen. La chastogna è ina buna part da la cultura da la val. Ils Romans han manà avant passa 2000 onns la chastogna ed il clima agreabel ha fatg il rest.

La cultura da las chastognas

Il festival da chastognas less far attent sin la cultura speziala che stat en colliaziun cun la chastogna, saja quai l’architectura cun las «cascinas» tipicas (chasinas per fimentar las chastognas) ni tut ils products che cuntegnan chastognas. Il festival porscha curs, degustaziuns, spassegiadas e bler auter pli.

In dals puncts culminants da l'onn en Bregaglia

Per trair ina bilantscha per il festival da quest onn èsi memia baud, di il directur da l’organisaziun turistica, Michael Kirchner. Tenor el ha il festival cumenzà bain. Cler è per Kirchner era la la gronda impurtanza turistica ed economica dal festival ch'i dat dapi 13 onns.

