La destinaziun turistica Engiadina Scuol Samignun Val Müstair fa bunas experientschas cun il project «myclimate – Cause We Care».

Per mintga reservaziun in rap per il clima

Dapi quest’onn sa participeschan era las Pendicularas Motta Naluns, il Bogn Engiadina sco era la gruppa d’hotels Belvedere da Scuol al project che s’engascha per il clima.

Co funcziuna quai?

Il giast che fa ina reservaziun – saja quai online u era offline – ha la pussaivladad da pajar in pitschen import da 1,4% da la reservaziun a favur dal project «myclimate – Cause We Care». La destinaziun turistica dublescha lura l’import ch'il giast paja. Fin oz èn uschia vegnids ramassads radund 7’500 francs.

Quels daners vegnan investids en projects persistents, per exempel per rumir si il rument ch'è restà sin las pistas durant l’enviern, ma era per emplantar bostga.

Betg mo in’acziun da marketing

Il Parc Naziunal Svizzer, la Biosfera Val Müstair sa chattia en la regiun turistica Engiadina Scuol Samignun Val Müstair, perquai saja evident che tut la regiun s’engaschia activamain per il clima, di la pledadra da la destinaziun, Madeleine Papst. Ma natiralmain haja quest’acziun era in aspect positiv sin la vendita. Giasts tschertgian regiuns che resguardan e s’engaschian per mantegnair la natira.

L’instituziun turistica s’engascha activamain

La destinaziun turistica Engiadina Scuol Samignun Val Müstair va cun bun exempel oravant. La manadra dal project per in svilup durabel, Yvonne Schuler, notescha acribic tut ils viadis dals collavuraturs durant la lavur, quanta forza electrica e quant'aua ch'i vegn duvrà en ils biros d’infurmaziun , ma era quant palpiri e perfin quant café che vegn bavì en in onn. Uschia han els calculà e diminuì las emissiuns dal dioxid carbonic CO2 da radund 177 tonnas il 2012 sin anc 55 tonnas CO2.

