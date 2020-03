Pestga sin il Lai da Segl

La pestga sin il glatsch dal Lai da Segl ha attratg la sonda in pèr pestgaders. Per quels hai dentant dà dapli vent che peschs.

Da las 30 patentas disponiblas per di – ha l'uniun da pestga «Lai da Segl» vendì 21 per la sonda. Blers pestgaders han damai gì gust da passentar temp sin il lai schelà e sperar sin in Namaycush – in pesch ester, che po avair ina grondezza da fin 150 cm. Quel è sa derasà ils ultims onns en il lai e duai vegnir decimà entras la pestga sin il glatsch.

En general è l’uniun cuntenta cun il svilup dals ultims onns. Ins haja pudì cuntanscher la finamira dad offirir ina purschida turistica cun la pestga sin il glatsch schelà. I vegnian savens pestgaders dad ordvart ils cunfins grischuns en l’Engiadina per far quell’experienza. Ed er il dumber dals passa 170 Namaycushs, ch’ins ha pudì pestgar durant quel temp, fetschia plaschair a l’uniun.

Ma la sonda ha l'aura fatg in stritg tras il quint dals pestgaders. Enstagl d'in patgific di sin il glatsch han els gì da far frunt ad in ferm vent – fraid e dischagreabel. Da quel vent han para era ils peschs vulì mitschar e n'han betg propi mors. Malgrà quellas cundiziuns èn ils pestgaders però restads da buna luna.

