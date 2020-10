L'enorma producziun da maila en il Tirol dal Sid ha consequenzas era per la Val Müstair. Il vent porta ils pesticids sur cunfin.

Dapi l'avrigl 2019 ha l’Uffizi per la natira e l’ambient dal chantun Grischun mesirà la concentraziun dals pesticids en Val Müstair. Ussa èn ils resultats sin maisa.

La concentraziun sa diminuescha constantamain

Las pli autas concentraziuns han ins pudì cumprovar gist al cunfin tranter la Svizra e l’Italia. Là è la concentraziun però 10 giadas pli pitschna che en la regiun dal Tirol dal Sid. A Müstair han ins mesirà ina concentraziun 10 giadas pli pitschna ed a Valchava 100 giadas pli pitschna ch'en il Tirol dal Sid nua che quests pesticids vegnan duvrads per cumbatter insects.

Tar questa mesiraziun han ins er evaluà la quantitad da differents pesticids. Er qua han ins mesirà dapli pesticids datiers dal cunfin: A Müstair sez set e finalmain a Valchava trais differents pesticids.

Biosfera Val Müstair

Per il mainagestiun dal parc da natira Biosfera Val Müstair David Spinnler n’è quest resultat nagina surpraisa. Ma el è cuntent che las concentraziuns èn bassas. El prevesa perquai da tschertgar il dialog cun ils vischins per chattar soluziuns persistentas per l'avegnir.

Ord da l'archiv: