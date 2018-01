Il deputà da la PLD / Scuol, Philipp Gunzinger na sa metta betg pli a disposiziun per in'ulteriura perioda d'uffizi en il parlament chantunal.

I saja stà in temp fitg interessant sco commember dal Cussegl grond, ha ditg Gunziger a l'agentura da novitads rumantscha. El veglia metter a disposiziun ses sez a novas forzas giuvnas. Gunzinger accentuescha dentant ch'el veglia er en l'avegnir cuntinuar a s'engaschar activamain per in svilup prosperaivel da la Regiun Engiadina Bass e Val Müstair.