Pli baud in job da stad e mo per giasts bainstants – oz in job da tut onn e per mintgin. Avant 100 onns gudagnava il guid da muntogna radund 20 francs per arrivar enfin tar la muntogna, lura 40 francs per ir sin la muntogna. Per cumparegliar; in lavurer durant la construcziun dal tunnel d’Alvra gudagnava radund 2 francs per di.

Lucrativ però er blera responsabladad

Per il guid da muntogna era quai ina lavur fitg lucrativa ma era cun blera responsabladad. La gronda maioritad dals giasts eran bainstants e vegnivan dal ester. Pli baud era il guid da muntogna mo la stad da viadi – oz fa el quai durant l'entir onn. L’enviern è adina vegnì pli interessant per il guid da muntogna.

Dasper las classicas rampignadas surpiglia il guid da muntogna tar bleras vischnancas las lavurs enturn il tema segirezza da vias ed infrastructura. Raiver sin il glatsch, canyoning e blers auters sports che dumondan ina savida en il sectur da segirezza. Era qua è dumandada la savida dal guid da muntogna.

Exposiziun speziala a Puntraschigna

Il museum Alpin a Puntraschigna dat in sguard enavos sin 150 onns guid da muntogna Puntraschigna / San Murezzan. I vegn preschentà la lavur e tge giasts che gievan da quel temp en la muntogna. Plinavant dat l'exposiziun in sguard sin ils pioniers e fidaivels partenaris.

L’exposiziun cuzza fin ils 16 avrigl 2022.