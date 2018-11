Per ina durada da dus onns è previs il project da pilot sin il lai schelà a l’ur dal Pass dal Bernina: Durant mintgamai bun in mais duai vegnir purschì la pussaivladad dad ir cun patins sin ina surfatscha limitada che vegn er controllada.

Responsabla per la gestiun sin il lai schelà è la «Lago Bianco Valposchiavo - 2243 Ice Paradise» – numnadamain ses manader da gestiun, Louis Schönbächler. L’expert ed amatur da glatsch porta er la responsabladad per il glatsch sin il Lago Bianco.

Segirezza ha prioritad – sin il glatsch e sin la via tar quel

Sco dil pledader da Bernina Glaciers – l’organisaziun che ha lantschà il project – ha declerà saja la pli gronda sfida stada l’elavuraziun da tut ils pass giuridics pussibels en connex cun la nova spierta turistica sin il Lago Bianco.

Tenor Jan Steiner na saja betg be la dumonda da la responsabladad sin il glatsch centrala, mabain er quella da l’access da la glieud al lai. L'access saja pussibel be davent da l’Ospizio Bernina sur ina via che maina giu tar il glatsch. Per laschar traversar la glieud sur ils binaris ha la Viafier Retica dà ina lubientscha speziala.

Differents scenaris – tut tenor la natira

En tge furma che la purschida turistica sa preschenta dependa finalmain da la natira. En il cas ideal datti in'unica vetta da glatsch naira, uschia ch’il manader da gestiun avess la pli pauca lavur.

Pussibel è er ch’ins ha da deliberar il glatsch d’ina vetta da naiv cun spezials «quads» e furmar ina via da glatsch limitada. Ina garanzia totala che la purschida vegn a funcziunar, na dettia dentant betg. En il cas ch’i dess memia blera naiv desistiss ins cumplettamain, uschia Jan Steiner.

Controllas regularas dal stadi da glatsch

La vischnanca da Poschiavo ha dà ina concessiun gratuita a la societad cun Louis Schönbächler a la testa. Quai per in temp da prova da dus onns. Tranter ils 20 da december 2018 ed ils 13 da schaner 2019 po el duvrar ina part da la surfatscha dal Lago Bianco per la purschida d'ir cun patins – quai mintgamai da las 10:00 a las 16:00.

Sin la surfatscha marcada fa Schönbächler regularmain controllas dal stadi dal glatsch. Ultra da quai è el cuntinuadamain en contact cun ils responsabels da la Repower, uschia ch’el vegn a savair immediat sche l’interpresa d’electricitad duvrass aua dal lai e sbassass uschia il spievel da l’aua.

Access coordinà

Il lieu d’access sin la patinera natirala è be lubida davent da l’Ospizio Bernina. I vegn recumandà da duvrar il tren per il transport sin il pass e da laschar l’auto u bain a Poschiavo u sin ils parcadis da la Diavolezza / Lagalb. Autos ch’èn parcads a l’ur da la via dal Bernina vegnian numnadamain multads consequentamain, uschia Jan Steiner.

Sper la pussaivladad da pigliar a fit patins, è previs er ina pitschna ustaria al liber e tualettas en vischinanza dal lai. L’entrada custa 5 francs per persuna, 3 francs per uffants tranter 6 e 16 e gratuit per ils pli pitschens. Per 12 francs datti er patins da prender a fit, scriva la societad da Bernina Glaciers en sia communicaziun a las medias.

RR actualitad 07:20