Il Maraton da skis engiadinais po festegiar quest onn ses 50avel anniversari. En occasiun da quel giubileum datti er ina versiun pli speziala dals satgs per ils effects persunals dals curridurs. Dentant èn quels pli gronds e pli gross che usità.

Ils voluntaris èn pronts per pigliar encunter ils satgs cun ils effects dals curridurs.

Donato Fanconi è responsabel per il transport dals satgs cun ils effects.

Il pachetar ils numers da partenza dals 14’200 participants è perquai pli difficil: Il satg nair dovra dapli plaz en la busta alva. Il proxim problem ch’ins ha gì da schliar durant l’acziun da pachetar èn las chaschas numeradas che cuntegnan en sasez adina 50 bustas. Quest onn han be var 36 plaz, uschia che las dunnas da la societad da gimnastas Samedan, han dad emplenir daspera er anc ina tastga cun ulteriuras bustas.

Plaz avunda en il camiun ?

Er il transport dals satgs cun material persunal daventa uschia ina pitschna sfida. Donato Fanconi è responsabel dapi 30 onns per il transport da quels satgs d'effects, da la partenza a Malögia fin a l’arriv a Puntraschigna ed a S-chanf. El fa quint ch’ils satgs han en ina maniera u l’autra bain plaz en ils 32 camiuns ch’èn previs per il transport: «I pudess dentant vegnir stretg!»

Cifras sur cifras....

La tastga da giubileum naira, chaschuna tenor il disponent anc in’ulteriura sfida per ils numerus voluntaris ch'han da pender si ils satgs en ils camiuns tenor numers. Sper il logo dal maraton è da vesair sin la tastga er ina siluetta d’in passlunghist ed en quella èn pliras cifras. Il numer da partenza effectiv dal curridur è dentant montà en in chantun sisum a sanestra e quai en cifras pli pitschnas. Tenor Donato Fanconi vuli simplamain ina buna concentraziun ed in pau inschign, lura funcziuneschia tut.

