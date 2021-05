Dapi quatter onns èn las plaivs evangelicas da l’Engiadin’Ota fusiunadas. En quel temp, han desditg sis reverendas ed in diacon social lur plazzas. In fatg che ha chaschunà durant las ultimas emnas adina puspè discussiuns tar las commembras ed ils commembers da la plaiv.

Discussiun averta

Per puspè chattar ina basa, ha la suprastanza da «refurmo» tratg a niz la radunanza generala ed ha envidà en ina segunda part ad ina discussiun averta. Là han las var 90 persunas en sala discutà davart disfidanza, malsegirezzas ed oravant tut pretendan las commembras ed ils commembers da sclerir la dumonda pertge che tantas persunas han desditg lur plazzas. Ina commembra ha perquai fatg la dumonda a la suprastanza da laschar far anc ina giada in discurs d’extrada cun las persunas pertutgadas dad ina persuna externa. Quella dumonda ha la suprastanza approvà. Sco Gian Duri Ratti, il president da «refurmo» ha ditg envers RTR vulan ins en in proxim pass sclerir co quel process vegn realisà. Silsuenter duai dar ina segunda discussiun averta per sclerir ulteriuras dumondas.