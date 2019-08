Il turissem da stad ed oravant tut il bike vegn adina pli impurtant per ina regiun turistica. La regiun Engiadina Bassa, Val Müstair ensemen cun Samignun ha perquai lantschà in project che prevesa in stretga collavuraziun per coordinar las lavurs vi da l’infrastructura.

Radund 6 milliuns francs èsi previs d’investir ils proxims 7 onns. Rutas classicas per bikers duessan vegnir meglierads e bain signalisadas. Ina finamira centrala da quest masterplan duess era esser d’evitar en l'avegnir il conflict tranter bikers e viandants.

Ils osps vegnan en nossa regiun oravant tut per giudair la natira

Perquai duess quest plan strategic schliar ils lieus da conflict cun mesiras che correspundan a omadus basegns.

