L’architectura, la funcziunalitad ed er la realisaziun da l’edifizi a moda economica hajan persvas la giuria. Ella è sa decidida per il project «Esplanade», creà d’ina cuminanza da biros d’architectura da Samedan e Turitg. Tenor Kurt Lazzarini, che ha collavurà tar il project, saja stada la pli gronda sfida da plazzar l’edifizi (per il mument) cun trais plauns uschia, ch’el s’integreschia er bain en la cuntrada.

Opziun d’engrondiment

In punct decisiv per la tscherna dal project saja er il fatg ch’i dat la pussaivladad d’engrondir il project per exempel per in ulteriur plaun, ha declerà la manadra da la cumissiun, Regula Degiacomi. Ultra da quai restia tar il project victur er anc terren da reserva enturn il bajetg.

120 letgs per l’Engiadin’Ota

La chasa da tgira a San Murezzan è prevesida per ils abitants da Segl, Silvaplauna e San Murezzan. Per la populaziun da las autras otg vischnancas d’Engiadin’Ota è la chasa da tgira actuala Promulins a Samedan la referenza. Tar il chantun Grischun hajan ins dentant gì da mussar ch’ins collavureschia tranter las duas chasas che porschan ensemen 120 letgs da tgira, uschia Degiacomi.

Parcadis sut terra ?

Cunquai che la nova chasa da tgira è planisada sin il parcadi Du Lac existent, ha la vischnanca da San Murezzan uss da tractar la dumonda, sch’ella na vul betg gist integrar ina garascha sutterrana en il project. Ultra da quai duain las trais vischnancas responsablas er decider sch’ellas vulan augmentar il project per in plaun sin in bajetg da quatter auzadas.

Plans ambizius

Previs è che la nova chasa da tgira è pronta en var quatter onns. Avant dovri in gea dals votants a l’urna. Ins quinta actualmain cun custs da passa 30 milliuns francs, uschia il president communal da Segl, Christian Meuli.

Ils plans dal project victur «Esplanade» ed er ils auters 13 projects ch'eran en cursa, èn exposts dals 20 fin ils 30 da fanadur en la chasa da scola Grevas a San Murezzan.

