La vischnanca da Puntraschigna elavura in concept per remplazzar la chasa per giuventetgna a Tolais e da cumbinar quest bajetg gist cun plirs projects ch’èn en vischinanza da la staziun.

Dasper ina nova «Jugi» che correspunda als basegns actuals d’in albiert per giuventetgna, prevesan ils plans da la vischnanca da Puntraschigna er ina cumbinaziun d’in center sportiv cun localitads per ina butia u er in center da passlung, ed ina garascha sutterrana cun var 60 plazzas en il medem bajetg.

Relaziun resta

L’associaziun Albiert per giuventetgna Svizra duai restar vinavant fittadina da las localitads novas, possessura restass vinavant la vischnanca da Puntraschigna. Cun realisar il project sper l’areal da la staziun, adempliss il lieu da turissem er las premissas per in ulteriur «hub» en il rom da l’uschenumnada Engadin Arena.

Trair sinergias

Per ch’il temp da construcziun restia uschè curt sco pussibel, duai er la Viafier Retica bajegiar durant il medem temp. Quella ha numnadamain d’ademplir fin il pli tard en trais onns las pretaisas d’ina staziun accessibla er per glieud cun impediments.

Anc mancan ils detagls

Sco quai ch'il president communal da Puntraschigna, Martin Aebli, ha declerà ad RTR, existan ils plans per tut il bajetg tant enavant. Durant il proxim onn vul ins elavurar ils detagls dal project. Davart quel decida la finala la populaziun da Puntraschigna a l’urna.

Las dimensiuns dal project na po Aebli anc betg numnar precis. Segir saja dentant che las investiziuns muntian ad in pèr milliuns francs e ch’il giavisch fiss d’avair realisà tut fin l’onn 2021/2022. La fittadina da la chasa duai en mintga cas er avair in pled en chapitel cura ch'i va per decider davart las novas localitads da la Jugi. Actualmain ha quella 113 letgs ed ella n'è betg adattada per giasts cun impediments.

