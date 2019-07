Venderdi cunter saira haja in automobilist che charrava da Segl en direcziun Malögia vulì traversar la via datiers da l'hotel Cristalina. Cun far quai è quel collidà en ina gruppa da velocipedists che vegniva da l'autra direcziun. Uschia scriva la Polizia chantunala. Dus da quels èn vegnids blessads. L'ambulanza ha transportà in um cun blessuras betg cleras a San Murezzan en la clinica Gut. Ina dunna cun blessuras mez-grevas ha la Rega sgulà a Cuira.

RR novitads 14:00