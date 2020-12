Il november è normalmain stagiun morta en Engiadina. Paucs giasts, pauc traffic sin via. Vid il tschiel sur Samedan s'ha però pudì observar in enorm traffic aviatic durant l’ultim mais. Raschun per il bler traffic, saja oravant tut la bell’aura durant l'entir mais, di Christian Gorfer il pledader da l'Engadin Airport. Vinavant sajan platgads blers pilots d’aviuns da sport che han d’absolver uras da trenament enfin la fin da l’onn. Causa corona n’han quels numnadamain betg pudì platgar a l’ester ed èn perquai vegnids pli savens en Engiadina.

Er dapli jets da passagiers

Tenor Christian Gorfer s'haja l’ultim temp però er constatà in augment da jets da passagiers sin la plazza aviatica a Samedan. Quai sajan persunas che han il domicil en Engiadina e turnan da la destinaziun da stad enavos en la destinaziun d’enviern.

Grazia a divers concepts da segirezza è Christian Gorfer persvadì ch'er ils proxims mais platgan e partan blers aviuns davent da Samedan.