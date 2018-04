Policists chantunals, la Rega e la colonna da salvament exerciteschan cuminaivlamain per esser pront per il di serius.

Persunas che daventan policistas o policists èn obligads d’absolver mintgamai in curs da salvament la stad e l’enviern. Durant l’emna passada han ils radund 30 policists emprais ad ir cun skis da tura, a giuditgar l’aura sco er a reagir adequat en cas d'ina lavina.

Collavuraziun tranter Rega, colonna da salvament e polizia

La situaziun per simular il cas serius sto esser uschè realistica sco pussaivel. Perquai han ils policists participà ad in exercizi sisum il Pass dal Güglia ensemen cun il helicopter da la Rega e cun la colonna da salvament.

Terminà l'emna han ils participants la sonda cun in exercizi da salvament cuminaivel: L’entschatta ha fatg la Rega cun in sgol da retschertga, lura èn vegnids en acziun las policistas ed ils policists cun ir a tschertgar persunas en ina lavina. Per finir ha la colonna da salvament cun lur chauns da lavina demonstrà lur savair.

Andrea Godly, commember dal cader alpin tar la Polizia chantunala e manader da l’exercizi è stà intgantà da la collavuraziun tranter ils trais partenaris.