Durant l’emprim inscunter cun la populaziun, ha la vischnanca vulì ramassar propostas ed ideas co ch’il maletg da San Murezzan duai vesair ora en futur. Involvids en l’elavuraziun dal project «San Murezzan 2030» duain esser tut las generaziuns, er ils proprietaris da segundas abitaziuns. Che la preschientscha n'era betg propi gronda per l'emprima occurrenza, haja er da far cun il fatg che quella ha gì lieu entamez la stagiun auta, han plirs preschents manegià. Dentant dettia anc duas ulteriuras pussaivladads per s'engaschar en chaussa.

Moziun ha lantschà project

Punct da partenza e la planisaziun locala da San Murezzan, che ha da vegnir revedida tenor lescha suenter passa 15 onns. Che betg be il parlament e l’executiva da la vischnanca elavuran quel plan e preschentan el a la populaziun, ha da far cun ina moziun che Leandro Testa aveva inoltrà avant dus onns.

Novas circumstanzas

Sco il president communal da San Murezzan, Sigi Asprion, ha declerà tar la preschentaziun dal project, èn las circumstanzas e premissas da la vischnanca sa midadas marcantamain, surtut ils ultims 5 onns. Menziunà ha el sper la limitaziun da segundas abitaziuns, il minus tar las pernottaziuns, la transfurmaziun da plirs hotels en abitaziuns da vacanzas u er las paucas resursas da terren ch’èn anc avant maun a San Murezzan.

Maletg 1 / 9 Legenda: Il project San Murezzan 2030 prevesa anc plirs inscunters cun la populaziun. mad Maletg 2 / 9 Legenda: Ideas e propostas datti ina massa. Las gruppas da lavur han resumà lur visiuns. RTR, Anna Caprez Maletg 3 / 9 Legenda: Ils participants dal lavuratori han dà blers impuls a reguard las schanzas che San Murezzan avess. RTR, Anna Caprez Maletg 4 / 9 Legenda: Er giavischs fitg concrets han ins express durant l'occurrenza. RTR, Anna Caprez Maletg 5 / 9 Legenda: Tar las fermezzas da San Murezzan quinta per blers la natira. RTR, Anna Caprez Maletg 6 / 9 Legenda: Giavischs sco ina pista fin entamez la vischnanca èn vegnids menziunads pliras giadas. RTR, Anna Caprez Maletg 7 / 9 Legenda: Era aspects pli critics han ils preschents menziunà. RTR, Anna Caprez Maletg 8 / 9 Legenda: Discussiuns animadas en la sala a San Murezzan. RTR, Anna Caprez Maletg 9 / 9 Legenda: Co duai San Murezzan sa pusiziunar ils proxims onns ? Filip Zuan

In project da plirs mais

Las emprimas ideas e propostas da tut ils involvids èn entant sin maisa. Durant las proximas occurrenzas duain quellas visiuns vegnir concretisadas. La nova plattafurma my.stmoritz.ch, il link avra en ina nova fanestra duai esser il lieu central dal project per tuts.

Fin la fin da quest onn duai il plan da master per la revisiun da la planisaziun locala da San Murezzan esser pront. Uschè che quella vegniss il schaner dal 2019 a l’urna.