Entant ch’il dumber d’abitants crescha en il chantun Grischun, pateschan las zonas perifericas sco per exempel il Puschlav. Surtut la quota da persunas da 60+ è pli auta che la media grischuna ed er naziunala.

Tschertgar soluziuns

In postulat inoltrà da la Partida Liberaldemocratica Valposchiavo pretenda uss mesiras concretas. Er per puspè render attractiva la val taliana per giuvens. Quels na turnan savens betg pli en lur patria.

Sco il directur da la Regiun Bernina, Francesco Vassella, ha ditg envers RSI vul ins uss tschertgar las raschuns per quel trend. Quai cun dar in sguard tant vers nord en l’Engiadina, sco er vers sid, en direcziun Vuclina, nua che la problematica saja bunamain la medema.

Betg adina tutgava il Puschlav tar ils lieus periferics. Durant il temp da reschim Grischun en la Vuclina (1512-1797) era la colliaziun sur il Pass dal Bernina ina da las pli impurtantas tranter il sid e l’administraziun en il nord da las Alps. Il «borgo» da Poschiavo quintava radund 1’000 abitants ed era cun quai la segund gronda citad en Grischun, gist suenter Cuira.

Actualmain quinta la Valposchiavo radund 4’500 abitantas ed abitants.