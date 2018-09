La reducziun per l'abunament da skis per ils proxims trais onns duess esser in segn da stima envers ils possessurs d'abitaziuns secundaras che vegnan gia dapi onns en vacanzas. Quai è l'argumentaziun principala per l'acziun. La differenza da pretsch pajan las vischnancas.

Ils possessurs d'abitaziuns secundaras pon cumprar la carta da l'onn tar las pendicularas da l'Engiadin'Ota per il pretsch normal e lura ir cun la quittanza tar lur administraziun communala en in dals 11 lieus. Lura survegnan els enavos ils 10%. Da la reducziun profitescha l'entira famiglia dal possessur u da la possessura. Tar chasas ch'èn en possess da fatschentas vegn lubì ina reducziun per mintga chombra.

Vinavant sustegn per il traffic public da las pendicularas

Bunas novas da la conferenza datti er per la finanziaziun dal traffic public en la regiun. Tenor Martin Aebli, il president da la conferenza, vegnan las pendicularas er a pajar en l'avegnir 440'000 francs ad onn vi da la purschida dal traffic public en la regiun Malögia.

