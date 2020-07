La pensiun s’avischina per la famiglia Nagy da Zernez – in nov generalist sto ennà.

Dapi 25 onns abita e lavura il pèr Nagy, omadus medis da chasa, a Zernez. A l’entschatta en las atgnas quatter paraids per cumbinar lavur e famiglia. Ma dapi 4 onns han els fatg midada en ina nova pratica moderna e transfurmà lur affar en ina societad d’aczias.

La finamira – chattar ina successiun

Cun far la midada avant 4 onns, cun fundar ina nova firma ins sperescha era da chattar ina successiun. Ma fin oz n’è quai betg reussi. L’interess è avant maun ma chattar ina giuvna u in giuven medi da chasa n'è betg uschè simpel. Dentant ins ha anc temp dad ir en tschertga, la surdada è previsa pir en in onn e mez.