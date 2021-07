L’opera da Gioacchino Rossini «La Cambiale di matrimonio» era vegnida preschentada per l’emprima giada l’onn 1810 a Venezia. Amur sfurzada, engurdia ed in «happy end» – quai eran gia da quella giada ingredienzas per ina opera da success.

Precis quell’opera è stada l’inspiraziun per ils dus intendants Claudio Danuser da l’«Opera Engiadina» e Chasper-Curò Mani da l’«Operetta giò’n Plazzetta Ardez» per realisar lur opera – quai en rumantsch.

Da pudair chantar en rumantsch, mia lingua materna, è per mai bler pli simpel.

Suenter numerus scumbigls – betg be linguistics – e scenas divertentas, piglia il toc sco adina ina buna fin. Ils sis solists, per gronda part Grischuns, chantan las chanzuns en l’agen idiom. Ils texts tranteren èn en tudestg.

Impressiuns

1 / 6 Legenda: Sara Bigna Janett sa prepara per il palc. RTR, Anna Caprez 2 / 6 Legenda: Il bariton-bassist Flurin Caduff. RTR, Anna Caprez 3 / 6 Legenda: Sara Bigna Janett – alias Aita Blanc cun il costum Engiadinais. RTR, Anna Caprez 4 / 6 Legenda: Chasper Curò Mani, il co-intendant e solist. RTR, Anna Caprez 5 / 6 Legenda: Il costum engiadinais RTR, Anna Caprez 6 / 6 Legenda: La spusa na vul betg sa laschar cumandar tgi ch'ella marida. mad

«La spusa chapriziusa» vegn preschentada en tut 10 giadas. Sche l’aura permetta, han quellas lieu sut tschiel avert. La premiera è ils 22 da zercladur a Zuoz.