Dapi bunamain in mais s'ha midà il mintgadi dal president communal da Puntraschigna, Martin Aebli. Sedutas e termins han be pli lieu sur conferenzas da telefon u video ed insumma è sa svidà il chalender da termins. Er l’organisaziun da la vischnanca sco tala è sa midada in pau. Numnadamain è vegnì activà il stab da crisa da la vischnanca nua che Martin Aebli n’è betg il president.

El vesa sia rolla actualmain sco quella d’in chapitani d’ina bartga che sfundria. Impurtant saja dentant, ch’el è l’ultim che banduna quella en cas da basegn.

Teamwork è dumandà

Grat è Martin Aebli che la populaziun ha gronda chapientscha er sch’i dat situaziuns nua ch’igl è betg pussaivel da tegnair en strict las reglas da la Confederaziun, sco per exempel il termin cun la regenza nua che dapli che 5 persunas en sa scuntradas en in local. La distanza d’in a l’auter è però natiralmain vegnida tegnida en er tar quest inscunter. Tras ina buna collavuraziun interna, ma er cun il sustegn dal chantun e la Confederaziun, è Martin Aebli da buna speranza da dumagnar quest temp da crisa.

