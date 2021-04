Dapi decennis èn las portas da la Büvetta a Nairs curt davant il vitg da Scuol serradas. Betg mo perquai ch'ella na vegn pli nizzegiada turisticamain u pervi da las auas mineralas. La Büvetta saja en in stadi decadent. L’object stettia en ina zona cotschna, la costa dasperas saja falombra e crappa crodia cunter il bajetg da la Büvetta e perfin fin dadens en chasa.

Emprim proteger lura sanar

Avant che cumenzar a construir prevesa la societad Pro Büvetta Tarasp da segirar quella costa. Actualmain èn ins en discurs cun la vischnanca e cun las instanzas chantunalas per evaluar, co che quai pudess funcziunar. Previs èn custs da radund 3 milliuns francs.

A partir dal 2023 prevesan ins lura da sanar la chasa istorica ch'è vegnida construida il 1876. Dasper la sanaziun dal bajetg èsi er previs da realisar la plazza enturn la Büvetta ed era da segirar la riva dal flum en vischinanza. Tenor infurmaziuns dal manader da project, Christain Müller, duai quai dar locals per gronds events sco per exempel nozzas, inscunters da firmas u autras occurrenzas cun 250 enfin 300 persunas.

In sguard enavos

La Büvetta è vegnida construida il 1876. L'interess turistic per far vacanzas da cura era da quel temp grond. E la Büvetta è stada quel lieu, nua ch'il turissem en Engiadina Bassa ha cumenzà. Ils giasts avevan qua la pussaivladad da vegnir a baiver differentas auas mineralas per cumbatter malsognas. Normalmain stevan quels giasts duas enfin trais emnas per sa recrear en in dals gronds hotels da Vulpera.

Ma cun l’entschatta da la segunda guerra mundiala èn stads passads ils onns da success. Ils giasts han cumenzà ad ir en auters lieus en vacanzas. Suenter la guerra è la Büvetta anc in temp stada averta, ma il punct culminant da quella è definitivamain stà passà.

Dal 2004 ha la vischnanca da Tarasp (uss ina fracziun da Scuol) serrà las portas definitivamain e la chasa è crudada dad onn ad onn pli ferm en decadenza.