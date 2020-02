Il dun dad esser adina amiaivel cun ils giasts ha er gidà l’um da 27 onns cura ch’el ha savì realisar in grond siemi. Numnadamain dad ir a lavurar sin in grond bastiment. Durant in onn ha Andri Meyer lavurà sco «butler» sin ina cruschera, e las grondas entradas na consistivan betg da la paja mintga mais, mabain dal bunamaun ch’el survegniva dals giasts bainstants.

Traumschiff è propi in siemi, in che vegn mussà a l’aspectatur. En vardad è tut auter!

Staziun ha il cuschinunz ed hotelier fatg gia en differents hotels da 4 e 5 stailas plus. Suenter sia aventura sin la mar, è l’um sportiv sa platgà puspè en Engiadina. Là lavura el oz sco manader da gestiun d’in restaurant a Schlarigna. Suenter in onn e mez al medem lieu, piztgia ad Andri Meyer dentant puspè sut la detta per ir e partir.

Legenda: Andri Meyer en ses lieu dal lavur a Schlarigna. RTR, Anna Caprez

En il Profil raquinta il gastronom passiunà, pertge ch’el ha emprendì fitg baud dad ir cun velo e pertge ch’el abita actualmain cun ses geniturs sut in tetg en ina sort «WG».

RTR Profil