Avrir ina porta culs mauns è in privel potenzial per s’infectar cun il coronavirus. In affar da la Val Müstair ha ina soluziun.

Igiena dals mauns è ina da las prevenziuns principalas per evitar infecziuns cun il coronavirus ed era per evitar la derasaziun da quest virus. Il virus vegn numnadamain da surviver plirs dis per exempel sin ina maniglia d’ina porta. Uschia po s’infectar insatgi cun avrir ina porta, era sch'in malsaun aveva avrì quella porta avant plirs dis.

L’affar Aimara da la Val Müstair ha realisà entaifer paucs dis ina soluziun pratica e simpla che sa numna Boddy. Boddy pon ins montar vi da la gronda part da las maniglias usitadas e permetta d’avrir la porta senza duvrar ils mauns.

Aurora Tschenett cun ses um Cla Tschenett ed il frar Fadri Tschenett han sviluppà l’idea e realisà il product entaifer trais dis. Quel pon ins cumprar sin lur pagina d’internet u telechargiar gratuitamain las datas per construir sez in Boddy cun in stampader da 3D u cun in maschina da CNC.

L’affar Aimara ha regalà il emprims models al «Center da sandà Val Müstair» e spera che plirs possian profitar da quest indriz che augmenta la igiena dals mauns. Cla Tschenett, da l’affar Aimara, vesa quest indriz era sco grond agid en tualettas publicas e quai na be durant la crisa da corona.