Zernez planisescha da sanar ed engrondir sia chasa da scola – e quai per 9,6 milliuns. Per reducir ils custs d'amortisaziun annuals ha la radunanza communala decis il glindesdi saira da stgaffir ina prefinanziaziun.

Cun metter da vart onn per onn pli u main la summa dal gudogn duaian las amortisaziuns annualas da radund 300'000 francs ad onn sa reducir per radund in terz.

L'emprima giada fa la vischnanca da Zernez quai tras il quint 2018: Cun metter dad ina vart 600'000 francs per la chasa da scola resulta uschia be pli in gudogn da radund 68'700 francs. Quai resulta dal protocol da la radunanza communala, che la vischnanca ha publitgà il glindesdi.

