Avant quatter onns è Manuela Schläpfer da Bever sa decidida dad ir per trais mais sco voluntara en ina canorta d’uffants en ina favela a Rio de Janeiro. Dapi là è la favela Rocinha, nua che var 250’000 persunas vivan e ch'è purtada da povertad e guerra, il dachasa da l’Engiadinaisa. Impressiunà haja surtut il stil da viver a la giuvna da 30 onns. Malgrà la situaziun privlusa sajan ils abitants numnadamain cuntents ed adina pronts da gidar.

Fundà project d’agid

Agid hajan els però ferm da basegn. Perquai ha Manuela Schläpfer fundà il 2017 il project d’agid «Manu helping Favela Rocinha». Tras il grond engaschament da l’Engiadinaisa e numerusas donaziuns, possian ella e ses var 12 gidanters preparar regularmain pachets cun mangiativas per in mais per 100 persunas. Il pli grev saja da savair, tgi che dovra il pli urgent agid.

Maletg 1 / 3 Legenda: Il team enturn Manuela Schläpfer gida regularmain a 100 persunas MAD Manuela Schläpfer Maletg 2 / 3 Legenda: Quests dis ha Manuela Schläpfer e ses team pudì gidar a 200 persunas. MAD Manuela Schläpfer Maletg 3 / 3 Legenda: Manuela Schläpfer da Bever viva ensemen cun sia famiglia en la favela Rocinha MAD Manuela Schläpfer

Corona pegiurescha la situaziun

La vita a Rocinha è stada dira gia avant la pandemia – tras corona è l'entira situaziun però vegnida anc mendra.

Il pli grond problem qua a Rocinha n’è betg il virus, mabain il murir da la fom. Blera glieud na sa betg co viver vinavant, perquai che fitg blers han pers la lavur e n’han betg pli raps.

Er Manuela Schläpfer sezza n’ha per il mument betg lavur – il project d’agid fa ella voluntarmain. Uschia viva ella, ses ami e lur figlia da dus onns per il mument mo da la paja da l’ami.

Er sche la situaziun a Rocinha è actualmain fitg difficila è Manuela Schläpfer intgantada, co che la glieud va enturn cun quella e co che mintgin gida a mintgin, nua ch’el po.