Planisà è in hotel da trais stailas cun 200 letgs, stanzas da seminari ed in spa. Realisar el vulan investurs privats.

Il project è actualmain per in'emprima evaluaziun tar l'uffizi chantunal per il svilup dal territori. In connex direct cun in auter project en la vischnanca, il center da lavur e scuntrada InnHub che MiaEngiadina vul realisar, n'haja il hotel betg. Quai di il president communal Jakob Stieger envers RTR.

Ils dus projects possian dentant profitar in da l'auter. Perquai ha la vischnanca interess che omadus projects pon vegnir realisads.

Premissa è revisiun da la planisaziun locala

Avant dovri dentant ina revisiun dal plan da zonas. Vi da questa lavura La Punt Chamues-ch uschia ni uschia, di il capo. Quai en connex cun la nova lescha davart il svilup dal territori che pretenda che las vischnancas reduceschan lur zonas da construcziun.

Per l'hotel sto La Punt damai enzonar ina zona d'hotels ad Arvins, ina zona sur la staziun. Per quai sto ella dentant dezonar terren da construcziun.

La Punt fa quint cun almain in onn per questa revisiun. Avant na po damai era l'hotel betg vegnir realisà.

