Tenor il project inoltrà a la vischnanca da San Murezzan vul in investur privat construir in kino cun duas salas al lieu vegl. En pli duai dar en l'edifizi nov in restaurant, ina disco, ina butia, in museum da bob e skeleton ed abitaziuns. La dumonda da fabrica è exposta tar la vischnanca da San Murezzan. Il project è vegnì preschentà la mesemna saira a la radunanza generala da la societad Cinefilm San Murezzan.

Possessura resta entant la Mobimo SA ch'aveva survegnì gia avant stgars trais onns il permiss da construcziun per in edifizi nov, n'ha dentant mai realisà quel. Il project actual è il project vegl cun adattaziuns, perquai valia quest permiss anc adina, ha il president communal Christian Jott Jenny declerà ad RTR. Il permiss scroda dentant ils 9 d'avrigl.

Investur vul dar enavos insatge a San Murezzan

Da l'investur sa tracti tenor dumonda da construcziun da Fritz Burkard, in dals ertavels da las aczias da Sika. Ensemen cun ses fragliuns ha el vendì lur pachet d'aczias suenter lung cumbat l'onn passà al concern franzos Saint-Gobin per 3,2 milliardas francs. Burkard viva a San Murezzan ed è il nov president dal club da bob.

Per il president communal da San Murezzan, Christian Jott Jenny, saja Burkard ina persuna privata ritga, che veglia dar enavos insatge a San Murezzan. Sia rolla saja quella da l'intermediatur, ha el ditg a RTR.

Previs è che Fritz Burkard cumprass l'edifizi da la Mobimo SA e cumenzass uschè svelt sco pussaivel cun la construcziun nova.

Il kino Scala è serrà dapi l'avust 2016. Enfin il mars 2018 hai dà in provisori en il hotel Reine Victoria a San Murezzan-Bagn.

