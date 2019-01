Giuvnas e giuvens dovran ina sfida, cumpagnia e plaschair per far musica. Il district da musica 1 fa il pussaivel per sustegnair ils giuvens durant lur decurs musical.

Quasi mintga vitg ha ina societad da musica, quella ha in’impurtanta funcziun, numnadamain mantegnair, trategnair e embellir la cultura communala.

Las societads da musica cumbattan però cun l'avegnir, adina pli paucs giuvenils sunan in instrument. Da pli baud giugavan ins ballape e sunava la trumbetta, oz datti ina vasta purschida da sports ed era d’instruments che na cunfan betg pli per ina musica communala.

Giuvenils dovran ina sfida, cumpagnia e plaschair

Las societads da musica duessan tadlar ils basegns dals giuvenils. Natiralmain tutga in marsch u ina polca tar il repertori. Ozendi èsi impurtant da sunar era musica moderna e quai forza era ina giada cun in clavazin u ina ghitarra.

Sustegn era dal chantun

Per l’emprima giada dapi 117 onns dispona l’Uniun chantunala da musica dal Grischun in responsabel per la promoziun da giuvenils. Quella persuna duai sustegnair las musicas en lur program per promover las giuvnas e giuvens musicants.

Finalmain datti pussaivladads era ord vista da las societads sez, differentas societads sustegnan finanzialmain las giuvnas e giuvens cun pajar ina sort subvenziun a las scolas da musica. Ina scolaziun musicala custa tranter 800 enfin 1'000 francs per in singul scolar. Cun pajar ina contribuziun gidan ins a las famiglias en lur decisiun per laschar emprender lur uffant in instrument.

