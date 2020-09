Ensemen cun trais autras vischnancas ha la regiun Engiadina Bassa survegnì il premi naziunal «Vischnanca sanadaivla» u «Citad sanadaivla». Gudagnà han era Sion, Mendrisio e Horgen.

Las regiuns undradas sa distinguian cun lur engaschi per promover la sanadad e per la prevenziun, scriva la fundaziun «Promoziun Sanadad Svizra». Quai fetschian ellas cun in focus a lunga vista – dal svilup a la realisaziun e fin a l’implementaziun tar la populaziun.

Il project en l'Engiadina Bassa

Samignun, Valsot, Scuol e Zernez hajan realisà in project per meglierar la qualitad da viver per persunas attempadas. Cumenzà haja il 2017 cun lavuratoris davart il futur, lura hajan senioras e seniors realisà ensemen cun las autoritads divers projects. Uss dettia en la regiun gruppas da fitness e da gimnastica, suentermezdis da saut, turas guidadas, maisas da mezdi ed in project per promover l’agid tranter vischins.

Il premi è dotà cun mintgamai 5’000 francs. Ils daners pon las vischnancas e las citads undradas duvrar per realisar mesiras che promovan la sanadad.

Il center da sanadad Engiadina Bassa il 2017: