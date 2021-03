La radunanza communala da Scuol ha deliberà in ulteriur credit per sanar la punt Gurlaina. Ils custs totals muntan a 2,9 milliuns francs.

L'avrigl 2020 han ins cumenzà cun la sanaziun da la punt Gurlaina, ma curt suenter han ins dentant stuì far in bloccada da construcziun. La raschun eran ils donns vi da la punt imprevis – uschè ins ha stuì ponderar tut da nov.

Quatter variantas en vegnidas analisadas, fabritgar nov, allontanar, sanar cumplettamain o realisar ina sanaziun cun concessiuns. L’ultima varianta è ussa vegnida proponida da la vischnanca. En collavuraziun cun il biro d’inschigners è ella vegnida a la conclusiun ch'ina sanaziun cun concessiuns saja la varianta la pli pussaivla malgrà da la nauscha substanza.

Totalmain 2,9 milliuns francs

La radunanza communala ha deliberà in ulteriur credit da 700’000 francs, gia approvà eran 2,2 milliuns per ina sanaziun. Uschè ins ha ussa la basa finanziala per far las lavurs da totalmain 2,9 milliuns francs.

La punt Gurlaina è 115 onns veglia, ha ina lunghezza da 145 meters ed in'autezza da 70 meters. Ella collia la vischnanca da Scuol cun il center da sport Gurlaina, nua che sa chatta la halla da hockey Gurlaina.

Trais giadas Na

Trais credits ha la populaziun refusà, numnadamain la cumpra da terren da fabrica en la zona Manaröl, la sanaziun dal conduct d’aua da baiver Uina/Sent ed era la realisaziun d’ina nova plazza en la fracziun da Fontana/Tarasp.

A la radunanza communala eran preschent 191 abitantas ed abitants. Sper differents credits è era vegni approvà il preventiv communal 2021.