Via tranter Silvaplauna e Malögia vegn sanada

La regenza dal chantun Grischun ha dà glisch verda ad in project per sanar la via tranter Silvaplauna e Malögia. Tar la punt da l'Ova dal Vallun ston vegnir remplazzadas plattas, perquai che quellas èn donnegiadas.

A medem temp duaja vegnir meglierada la segirezza en cas d’aua gronda tar la traversada da la via. L’entir project vegn a custar radund 1,4 milliuns francs.