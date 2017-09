Punt dal Gall puspè en funcziun

Las Ovras Electricas d'Engiadina han finì cun retard las lavurs da sanaziun dal mir da serra dal Lai da Livigno a Punt dal Gall.

Las Ouvras Electricas d'Engiadina OEE annunzian la fin da las lavurs da revisiun a Punt dal Gall en il lai da serra da Livigno. Las lavurs han custà 25 milliuns francs e durà passa 1 onn. Dapi oz è la svidera da fund puspè en funcziun. Quai è quel indriz giusum il mir da serra che pussibilitescha da laschar giu l'aua dal lai da serra da maniera controllada.

Lavurs spectacularas

Per las lavurs da sanaziun han 4 sfunsaders vivì en cabinas a pressiun per montar ina spezia da viertgel sin la svidera da fund. Uschia han ins pudì far la revisiun senza laschar giu l'aua dal lai da serra. Quai saja ina metoda cun in tractament pli fin per l'ambient dian las ovras electricas. Las lavurs da revisiun han dentant durà pli ditg che planisà pervia da l'incap cun la substanza toxica PCB da l'atun passà. PCB è rivà en il flum Spöl. Ussa han ins dentant pudì nettegiar la part dal Spöl gist sut il mir da serra. Perquai ha l'Uffizi per la natira e l'ambient dal Grischun dà glisch verda per prender en funcziun ils indrizs dal mir da serra a Punt dal Gall.

