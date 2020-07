Il suveran da Samedan ha da decider ils 19 da fanadur davart d’in credit da 1,6 milliuns francs per colliar il territori industrial da Cho d’Punt cun la vischnanca.

Cunter il project ha sa furmà opposiziun

Il credit era vegnì approvà il december 2019 cun 44 cunter 43 vuschs. Cun passa 300 suttascripziuns è vegni inoltrà in referendum e perquai sto il project ussa anc ina giada en votaziun.

Maletg 1 / 4 Legenda: Project en la missiva cun punt fin la rundella. RTR, Armon Schlegel Maletg 2 / 4 Legenda: Strivla melna sper la rundella. Privlus u betg? RTR, Armon Schlegel Maletg 3 / 4 Legenda: Rundella cun strivla melna davant il center da cumpra. RTR, Armon Schlegel Maletg 4 / 4 Legenda: Visualisaziun da la punt planisada sur l'En. Fanzun SA

Cunter:

Ils adversaris han plirs arguments per dir NA a l’urna. La punt maina mo sur l’En, però betg sur la via principala. Quai saja privlus ed ina soluziun be a mesas. Els crititgeschan era ils custs. Il project saja in project da luxus.

Pro:

Segund la vischnanca saja questa varianta la meglra varianta. Il traversar la via na saja nagin privel per peduns en la zona da 50 cun ina strivla melna. La varianta cun la punt era sur la via principala avess custà radund il dubel e na stess betg en relaziun cun la plivalur.

Ils 19 da fanadur decida il suveran per ni cunter il credit per quest project.