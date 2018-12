A la radunanza communala da venderdi saira han ils da Puntraschigna en pli approvà il preventiv per il 2019 ed elegì Anja Hüsler sco nova commembra da la suprastanza.

Puntraschigna: 8 milliuns francs per sanaziuns

Enturn 8 milliuns francs pon ils da Puntraschigna duvrar l'auter onn per reconstruir il Rondo en in nov center da vischnanca e da congress, la Chesa cumünela en ina chasa da scola e canorta d'uffants e per reconstruir las localitads dals pumpiers. La radunanza communala dad ier saira ha approvà quest credit.

Credit ord fondo per bajetgs da vischnanca

Spezial vi da quest credit saja, ch'i sa tractia latiers da daners ord il fondo per «bajetgs da la vischnanca», scriva la vischnanca. Quel haja pudì vegnir furmà a chaschun da la rectificaziun da la bilantscha, cura ch'igl è vegnì introducì il nov sistem da preschentaziun da la bilantscha HRM2. Il fondo cuntegn actualmain var 10 milliuns francs. La finanziaziun ord il fondo ha l'avantatg che las investiziuns pon vegnir scrittas giu immediat e n'indebiteschan per consequenza l'onn che vegn betg il quint annual.

Preventiv 2019 è sut tetg

Medemamain ha la radunanza communala approvà il preventiv per l'auter onn. Tar expensas totalas da bun 30 milliuns prevesa quel ina perdita dad 830'000 francs.

Ultra da quai ha la vischnanca approvà senza cuntravuschs las cunvegnas da prestaziun cun la regiun Malögia areguard la promoziun da cultura sco er cun la destinaziun Engiadina San Murezzan Turissem SA per la finanziaziun da 10 top events.

Anja Hüsler è nova suprastanta

Plinavant è Anja Hüsler vegnida elegida en suprastanza communala per il temp restant da legislatura che terminescha il 2020. Ella succeda a Margit Rothwangl che n'abita betg pli a Puntraschigna.

