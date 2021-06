Il suveran da Puntraschigna ha approvà il credit supplementar da 400'000 francs per ulteriurs custs cun installar in nov implant per siglientar lavinas. Quest credit hai duvrà, causa che la vischnanca da Puntraschigna n’aveva betg calculà ils ulteriurs custs che resultan cun installar in nov implant per siglientar lavinas.

La vischnanca investescha mintg’onn radund 600'000 francs en la protecziun da lavinas. Suenter avair engrondi in project, hajan ins emblidà dad adattar ils custs. Badà il sbagl hajan ins cun la midada regulara en il cussegl communal. Tenor rapport dal Schurnal regiunal da SRF haja la suprastanta responsabla per las finanzas, Diana Costa, chattà la differenza en il budget annual.

Daners per punt da passlung

Vitiers ha la radunanza communala da Puntraschigna era concedì in credit supplementar da 182'000 francs per construir ina punt da passlung sur l'Ova da Roseg. Lura ha la radunanza er approvà il quint 2020 che serra cun in surpli d'entradas da 1,6 milliuns francs enstagl d'in defizit da 1,2 milliuns.