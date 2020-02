Maletg 1 / 5 Legenda: La giuventetgna da Puntraschigna ha organisà il 20 avel Terratrembel. RTR, Selina Camichel Maletg 2 / 5 Legenda: Blers èn vegnids pervia da la band indigena Prefix. RTR, Selina Camichel Maletg 3 / 5 Legenda: Marc Sway & guests han chaschunà per ina sala plaina. RTR, Selina Camichel Maletg 4 / 5 Legenda: Ensemen cun Marc Sway è er Müslüm stà sin il palc. RTR, Selina Camichel Maletg 5 / 5 Legenda: Er Marc Sway ha chaschunà per ina bun'atmosfera en la sala dal Rondo a Puntraschigna. RTR, Selina Camichel

Trais onns n'è la party a Puntraschigna betg pli vegnida manada tras. Mancanza d’aspectaturs, ma er il dischinteress dals commembers da la giuventetgna han sfurzà l’uniun da far ina pausa. Uss però, èsi puspè gartegià d’organisar il «Terratrembel». Quai na fa betg be grond plaschair als organisaturs, mabain er als visitaders. Blers dad els èn vegnids pervia da la band indigena, Prefix. Ma er ils auters artists, sco Marc Sway u Gimma, han chaschunà per buna luna ed ina sala plaina en il Rondo a Puntraschigna. Annigna Tschumper dal comité d’organisaziun è stada impressiunada da la blera glieud e la bun’atmosfera en la sala.

Da vesair ina sala plaina e che tuts han gust che nus organisain quest eveniment fa survegnir pel-giaglina

La gronda lavur haja rendì ed uschia saja tut la giuventetgna motivada d’organisar la festa annuala er en avegnir.

RTR actualitad 7:00