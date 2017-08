Puntraschigna: Dunna morta durant viandar

Ina dunna che era vida far ina viandada da la chamona Segantini en direcziun da l’alp Languard è crudada ina spunda da crappa giu. Quai communitgescha la polizia chantunala.

La dunna da 78 onns cun trais collegas eran da viadi da la chamona Segnatini en direcziun da l’alp Languard. Sin ina autezza da stgars 2’500 meters è la dunna cupitgada d’ina spunda da crappa giu. Suenter bun 250 meters è ella crudada sin la via da panorama giusut. Quai scriva la polizia chantunala. Viandants ch’eran da viadi sin la via da panorama han immediat pudì porscher prim agid a la dunna disgraziada. In medi da la Rega ha dentant sulet pudì constatar la mort da la dunna.

