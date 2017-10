Puntraschigna: Dus blessads tar accident cun auto

Oz, 10:54

CDM / Lea Livers

In giuven um da 19 onns ha giu ier in accident sin la via sur il pass dal Bernina. Sco la polizia chantunala scriva era l’um da viadi da Puntraschigna en direcziun dal ospizi cura ch’el haja pers la controlla sur da ses auto.