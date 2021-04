En ina chasa da pliras famiglias a Puntraschigna hai ars oz da mezdi. Tenor la polizia sajan duas persunas - ina seniora ed in uffant da 2 onns - vegnidas transportadas en l'ospital perquai ch'i vegn supponì ch'ellas hajan ina tissientada da fim.

Ina persuna che sa chattava sur l'abitaziun che ha ars, han ils pumpiers pudì spendrar cun in telescop da salvament.

La chasa ha stuì vegnir evacuada. Avdantas ed avdants han survegnì suttetg temporar en in hotel en la vischinanza. Il donn vid la chasa è considerabel e la polizia investighescha il motiv da l'incendi.