Il fenomen unic dals capricorns, che arrivan mintg'onn a l'ur da la vischnanca da Puntraschigna a pascular, attira fullas d'aspectaturs. Il social distancing è perquai sin la promenada da capricorns in grond tema. Ussa guardan rangers da capricorns per distanza e respect envers ils animals selvadis.

Rangers da capricorns per sensibiliar

Dapi onns attira l’erva frestga da la primavaira ils animals cun las grondas cornas fin tar l’ur da la vischnanca da Puntraschigna. Che il pascular dal retg da las alps, il capricorn, è in’attracziun per indigens e turists, ha er constatà la vischnanca. Perquai ha quella installà tavlas cun infurmaziuns davart l’animal per lung da la promenada. Dapli reclama vul pia dir dapli glieud. Ina chaussa che pudess vegnir problematica en temp cun mesiras severas causa coronavirus. Tenor il president communal da Puntraschigna, Martin Aebli èn ins conscient da quella tematica. Perquai ha il stab da crisa engaschà uschenumnads «rangers da capricorns».

Maletg 1 / 4 Legenda: Betg mo observar ils animals mabain era controllar ils visitaders è l'incumbensa dals rangers. RTR, Ulrica Morell Maletg 2 / 4 Legenda: Dapi onns arrivan ils capricorns a l'ur da la vischnanca da Puntraschigna. RTR, Ulrica Morell Maletg 3 / 4 Legenda: Christine Salis è ina dad otg rangers da capricorns. RTR, Ulrica Morell Maletg 4 / 4 Legenda: La colonia Albris dumbra var 1'800 animals. RTR, Ulrica Morell

Tschertgà voluntaris

Otg indigens èn s'annunziads per la lavur voluntaria da rangers. Engaschads vegnan actualmain mintga di dus dad els – tenor aura e situaziun po quai però vegnir adattà, uschia Aebli. Responsabels èn els ch'ils visitaders tegnan en las reglas ed il respect, che valan per l’ina envers ils animals e per l’autra pervia dal coronavirus.

Reacziuns positivas

Tenor Martin Aebli han ins fatg experientschas positivas enfin uss. Ils rangers n'èn numnadamain betg mo controlladers, els pon er dar infurmaziuns davart l’animal als visitaders. Er tenor Christine Salis, ina dals rangers, sajan las reacziuns dals visitaders tuttafatg positivas. Tras la preschientscha dals «rangers da capricorns» e l'intelletg uman po pia mintgin giudair l'aventura dals capricorns a Puntraschigna.